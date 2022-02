Chat with us in our Discord!

The Matchup: No. 9 Iowa State (23-4, 12-3 Big 12) vs. Texas Tech (10-16, 3-12 Big 12)

Where: Ames, Iowa - Hilton Coliseum (14,267)

When: Saturday, Feb. 26, 1 p.m.

Radio: Cyclone Radio Network/Varsity Radio AppTalent: Noah Wolf (PxP), Jamie Steyer Johnson (Analyst)

TV: Big 12 Now on ESPN+Talent: Brent Blum (PxP), Lyndsey Fennelly (Analyst)

Webcast: WatchESPN

Live Stats: Cyclonestats.com